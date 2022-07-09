Maltepe Üniversitesi rektörü Edibe Sözen kimdir, nereli? Edibe Sözen hangi görevlerde bulundu?

Edibe Sözen, 1 Ocak 1961'de Sivas'ta doğdu. Baba adı Doğan, anne adı Nevzade'dir. Marmara Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde, Post doktorasını ABD Wisconsin Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Wisconsin Üniversitesi'ne misafir öğretim üyesi olarak davet edildi. 1994'te uygulamalı sosyoloji doçenti, 2000'de iletişim profesörü oldu. Almanya, Avusturya ve Hollanda'da çalışmalar yaptı.

Utah Üniversitesi'ne davet edildi. Almanya, Ludwigshafen'de Bilim Araştırma Ödülüne layık görüldü. Utah, Arizona, Chicago ve Köln Üniversitelerinde çalışmalar gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. AA Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık yaptı. Basın İlan Kurumu Tarafsızlık Grubu ve ILAD Üyesidir. Yurtiçi ve dışında 50'nin üzerinde makale ve tebliğin yanı sıra 3'ü ortak, 4'ü telif toplam 7 eseri yayınlandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Sözen, bekârdır.

Edibe Sözen hangi görevlerde bulundu?

Özellikle insan hakları ve sivil toplum kavramları ile bu kavramların iletişimle ilişkisi alanlarında çalışmalar yürüttü. Kültürlerarası iletişim, uluslararası iletişim ve kimliklerin inşası alanında çalışmaktadır. Bir dönem Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yaptı.

2006 sonunda medya ve tanıtımdan sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

2007 genel seçimlerinde AK Parti'den XXIII. Dönem İstanbul milletvekili seçildi ancak 2011 genel seçimlerinde listede yer almamıştır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak Yeni Medya-Sosyoloji dersi vermektedir 2014 Türkiye yerel seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Maltepe Belediye Başkan adayı olmuştur ancak 10 puana yakın bir farkla CHP adayı Ali Kılıç'a kaybetmiştir.