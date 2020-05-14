Maltepe Belediyesi’nden eğitim seferberliği

Maltepe Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında, çok sayıda öğrencinin yararlandığı YKS-LGS hazırlık kurslarını, uzaktan eğitim yöntemiyle online ortama taşıdı. Bu kapsamda Çanakkale’nin Küçükkuyu Belediyesi ile bir dayanışma gerçekleştiren Maltepe Belediyesi, ilçedeki tüm öğrencilere deneme sınavına katılma fırsatı sundu.

Korona virüs salgını kapsamında Maltepe Belediyesi, bir yandan hijyen önlemlerini almaya devam ederken, diğer yandan eğitim hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Korona virüs önlemleri kapsamında, çok sayıda öğrencinin yararlandığı YKS-LGS hazırlık kurslarını, uzaktan eğitim yöntemiyle online ortama taşıyan belediye yetkilileri, uzun bir süredir Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sayfasından ders yayınlarına da devam ediyor. Dersler sonrası öğrencilere online deneme sınavı imkanı da sunan Maltepe Belediyesi, sadece ilçeyle sınırlı kalmayarak Çanakkale’nin Küçükkuyu Belediyesi ile sıkı bir dayanışma örneği sergiledi ve oradaki öğrencilerin de sınava katılmasını sağladı. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan Maltepe Belediyesi, sosyal belediyecilik adına, bu zorlu günde dayanışmayı arttırarak eğitime daha da önem vereceklerini ifade etti.