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Gündem Maltepe Belediyesi kimde? Maltepe Belediye Başkanı kim?
Gündem

Maltepe Belediyesi kimde? Maltepe Belediye Başkanı kim?

Maltepe Belediyesi hangi partide? Son dönemde vatandaşlar Maltepe Belediyesi hakkında araştırma yapmaya başladı. Maltepe'de yükselen çöp dağlarının ardından pek çok kişi 'Maltepe Belediyesi hangi partide?' sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Maltepe Belediye Başkanı kim?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 08:50:00 -
Maltepe Belediyesi kimde? Maltepe Belediye Başkanı kim?

Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti. Grev sebebiyle işçiler ilçede çöpleri toplamadığı için adeta çöp dağları oluştu. Peki, Maltepe Belediyesi kimde?

Maltepe Belediyesi kimde? Maltepe Belediye Başkanı kim?

Maltepe Belediyesi'nin hangi partide olduğu merak ediliyor. Maltepe Belediyesi CHP'de. Belediye başkanı ise Ali Kılıç.

Ali Kılıç kimdir?

Ali Kılıç 1964 yılında Tunceli Pülümür'de dünyaya geldi. 1980'de yurt dışına gitti ve Almanya7da eğitimini tamamladı. Kılıç, eğitimi sırasında gazeteciliğe başladı.

Milliyet Gazetesi'nin Münih temsilciliğini yapan Ali Kılıç; Afganistan, Romanya ve Yugoslavya'da savaşları gazeteci olarak takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

İlk olarak 2014 yerel seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçilen Ali Kılıç, son seçimde de CHP'nin adayı oldu.

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