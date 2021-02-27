Maltepe Belediyesi hangi partiden? Maltepe seçim sonuçları

Maltepe Belediye Başkanı kimdir? Maltepe Belediyesi hangi partide? İstanbul'un Maltepe ilçesinde ortaya çıkan çöp görüntülerinin ardından Maltepe Belediyesi hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor.

Maltepe Belediyesi hangi partiden?

Maltepe Belediyesi, 2014 yılından bu yana CHP'nin kazandığı bir belediyedir. 2014'te yerel seçimleri kazanan Ali Kılıç, son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde de CHP'den aday gösterildi ve Maltepe Belediye Başkanı olarak seçildi.

Ali Kılıç kimdir?

Ali Kılıç, 1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yıllarında siyasetle tanıştı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı.

Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçildi.

Maltepe seçim sonuçları