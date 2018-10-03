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Malmö kaptanı Rosenberg'den Pepe'ye mesaj: İkinci maçta da ona gol atmayı...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak olan Malmö'de takım kaptanlarından Markus Rosenrberg iddialı açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:02
Malmö kaptanı Rosenberg'den Pepe'ye mesaj: İkinci maçta da ona gol atmayı...

İsveç’in Expressen gazetesine röportaj veren deneyimli forvet, 27 Kasım 2007 tarihinde Werder Bremen’de oynarken kendi evlerinde Real Madrid’i 3-2 mağlup ettikleri maçta 1 gol, 1 asiste imza attığını belirterek, “Pepe o karşılaşmada defansif orta saha bölgesinde görev yapmıştı. Ona karşı oynayacağım ikinci maçta da gol atmayı ve kazanmayı ümit ediyorum” dedi.

Gruptaki ilk maçta Genk’e 2-0 yenildiklerini de hatırlatan Rosenberg, Beşiktaş’ı mağlup ederek iddialarını güçlendirmek istediklerini sözlerine ekledi. Bu arada Malmö’de sakatlıkları bulunan kaleci Dahlin ile ön libero Bengtsson’un Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Malmö’nün geçen hafta Sundsvall’la golsüz berabere kaldığı maçta riske edilmeyen deneyimli futbolcular dün takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Dahlin ve Bengtsson’un, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almaları bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:02
  1. Malmö
  2. Markus Rosenberg
  3. Beşiktaş
  4. Pepe
  5. UEFA Avrupa Ligi

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