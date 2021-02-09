Malkara Belediyesi 11 adet taşınmazını satıyor
Malkara Belediyesi, fiyat aralığı 20 bin ile 750 bin TL arasında olan 11 mülkünü 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılığa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleye iştirak edecekler belgeleri ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 17.02.2021 Çarşamba Günü saat 17:00’a kadar müracaat edebilecek. Mülklerin satışı ise 18.02.2021 tarih ve saat 09.00’da gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ