'Mali'nin başkenti Bamako'yu tamamen kuşattık'
Batı Afrika ülkesi Mali'de 25 Nisan Cumartesi günü başlayan çatışmalar devam ediyor.
Mali ordusu ve Rus askerlerinin ülkenin kuzeyindeki birçok noktadan çıkartılmasının ardından, gerilim ülkenin orta ve güney kesimlerinde sürüyor.
Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'in (CNİM) başkent Bamako'yu kuşatma altında tutmayı sürdürdüğü ve grubun savaşçılarının halen bölgede bulunduğu belirtiliyor.
Yerel kaynaklara göre CNİM savaşçıları Bamako'nun dış bölgelerinde ve bazı mahallelerinde halen varlıklarını sürdürüyor.
CNİM 25 Nisan günü başlatılan saldırılar kapsamında kent merkezine girmişti.
CNİM Sözcüsü Ebu Huzeyfe el Bambari, bugün yayınladığı video mesajında, Bamako'yu tamamen kuşattıklarını belirtti. Bambari, kente giriş çıkışların izne bağlı olduğunu kaydetti.
Bambari, Savunma Bakanı Sadio Camara'nın öldürüldüğü saldırının sorumluluğunu da üstlendi.
Camara 25 Nisan gün Kati kentindeki konutuna düzenlenen bombalı araç saldırısında öldürülmüştü.
Mesajında Bambari sivillere de seslenerek "ordu güçleriyle savaşçılarımızın arasına girmeyin" uyarısında bulundu.
Kaynak: Mepa News