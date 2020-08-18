Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay ve Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden beri yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir değerlendirmede bulundu.

"Fransa varlığını inkar ediyordu ama helikopter düştü, kel göründü"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Başbuğ, Fransa'nın diğer sömürgelerinde olduğu gibi Mali'deki varlığını da inkar ettiğini belirtti. 26 Kasım 2019 tarihinde ise iki Fransız helikopterinin Mali'de çarpıştığını ve 13 Fransız askerinin burada öldüğünü ifade eden Başbuğ, "Kısacası helikopter düşmüş kel görünmüştü." ifadelerini kullandı.

"Bugün Mali'de darbe oluyor ve sahnede yine Fransa var"

Bugün Mali'de yaşanan askeri hareketlilikle ilgili sözlerini devam ettiren Başbuğ, "Bugün Mali’de darbe oluyor" dedi ve sahnede yine Fransa'nın olduğunu ifade etti.

"Sadece Mali değil Afrike elinden kayıp gidecek"

Fransa'da ya eninde sonunda Mali'yi de elinden kaçıracağını bildiren Başbuğ, sadece Mali'nin değil Afrika'nın Fransa'nın elinden kayıp gideceğini belirtti. Başbuğ, Fransa'nın döktüğü kanlarını hesabını vereceği değerlendirmesinde bulundu.

Mali'deki askeri hareketlilik sürüyor

Mali'de başkent Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan göstericiler, yaşanan askeri hareketliliğin ardından sevinç gösterisinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın ise "Birleşmiş Milletler (BM) Ofisine sığındığı" iddia edildi.