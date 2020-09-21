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Aktüel Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı asker oldu
Aktüel

Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı asker oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:19:50 -
Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı asker oldu

DAKAR (AA) - Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanlığı görevini emekli kurmay albay Bah N'Daw yürütecek.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinden (CNSP) yapılan yazılı açıklamaya göre, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı 70 yaşındaki emekli kurmay albay N'Daw oldu.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini de CNSP lideri Assimi Goita üstlenecek.

N'Daw, devrik lider İbrahim Boubacar Keita döneminde Savunma Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Bugün, CNSP'nin belirlediği isimlerden oluşan komisyon, sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanını görüşmek üzere toplanmıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), geçiş sürecine liderlik edecek ismin sivil olması konusunda ısrarını sürdürerek, aksi durumda halihazırda yaptırım uygulanan Mali'nin topyekun bir ambargo ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin ardından seçimlerin kısa sürede yapılacağını açıklamıştı.

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