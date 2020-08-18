Mali'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı esir alındı!
Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu.
Mayıstan bu yana muhalif grupların Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler düzenlediği Mali'de sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sürüyor.
Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki Kati bölgesinde bulunan Soundiata garnizonunda sabah saatlerinden başlayan askeri hareketliliğin ardından muhalif grupların gösterileri devam ediyor.
Meydanları dolduran eylemciler, Cumhurbaşkanı Keita'nın görevi bırakması için sloganlara attı ve meydanda bulunan askerleri alkış yağmuruna tuttu.
Cumhurbaşkanı alıkonuldu
İstifası için kendisine yerel saatle 14.00'e kadar süre verilen Cumhurbaşkanı Keita'nın ise "Birleşmiş Milletler (BM) Ofisine sığındığı" iddia edilmişti.
Anadolu Ajansı'nın edindiği son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita'nın alıkonulduğu ortaya çıktı.
Meclis Başkanı ve bakanlar da esir
Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu biliniyor.