Mali'de BM barış güçleri ve sivillere yönelik silahlı saldırı: 6 ölü

DAKAR (AA) - Mali'nin kuzey ve orta kesiminde Birleşmiş Milletler'in (BM) lojistik konvoyu ile bir köye yönelik saldırıda 2'si asker 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BM'nin Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSMA) yapılan açıklamada, misyona bağlı lojistik konvoyunun silahlı kişilerce dün saat 19.00 civarında Gao kenti yakınlarında saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 2 MINUSMA askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan ulusal basındaki haberlere göre, aynı gün ülkenin merkezinde kimliği belirlenmeyen 100'e yakın motosikletli bir grup tarafından bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Ogossagou köyündeki Fulanilere, geçen yıl 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve çok sayıda ev ateşe verilmişti.

Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda da yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.