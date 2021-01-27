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Dünya Mali'de askeri cunta 5 ay sonra feshedildi
Dünya

Mali'de askeri cunta 5 ay sonra feshedildi

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından kurulan askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), kararnameyle kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 02:36:00 -
Mali'de askeri cunta 5 ay sonra feshedildi

Geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Bah N'Daw imzalı kararnamede, CNSP'nin feshedildiği duyuruldu. CNSP'nin, geçiş sürecinin aktörlerinin belirlenmesinin ardından feshedilmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı N'Daw ve Yardımcısı, aynı zamanda CNSP lideri Assimi Goita, 25 Eylül'de yemin ederek göreve başlamışlardı. N'Daw, birkaç gün sonra da Başbakanlık görevine Moctar Ouane'yi getirmişti.

Aralık başında da meclis görevi üstlenen geçiş konseyi oluşturulmuştu. Konseyin başına, askeri cuntanın 2 numaralı ismi Malick Diaw geçmişti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CNSP'nin feshedilmemesi eleştiri konusu olmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 23 Ocak'ta düzenlediği olağan zirvede de konuya ilişkin endişeler dile getirilmişti.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati Garnizonunda 18 Ağustos'ta ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerlerce alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

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