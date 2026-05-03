  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenski rest çekti: Yunanistan’ı şok eden Türkiye şartı Basın açıklamasında sarf etmişti! Aykut Erdoğdu'nun eşinin skandal sözlerine soruşturma Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki... Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu! Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik Dünya yaşlanıyor: Yetişkin bezlerinin satışı bebek bezlerini geçti! Monşer büyükelçilerden ezan okuyan büyükelçilere… Cezayir Büyükelçimiz Küçükyılmaz ikindi ezanını böyle okudu İran savaşı ABD’nin boyalarını döktü Trump ile birlikte donanma da batıyor
Dünya Mali ordusundan hava saldırıları! 200’den fazla silahlı unsur etkisiz hale getirildi
Dünya

Mali ordusundan hava saldırıları! 200’den fazla silahlı unsur etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Mali ordusundan hava saldırıları! 200’den fazla silahlı unsur etkisiz hale getirildi

Mali ordusu, ülkede 25 Nisan’da başlayan eş zamanlı saldırıların ardından başlatılan operasyonlar kapsamında düzenlenen hava saldırılarında 200’den fazla silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1 Mayıs sabahı Mali Silahlı Kuvvetlerine (FAMa) ait hava unsurlarının, komşu ülkenin sınırını geçerek yeni saldırılar gerçekleştirmeye hazırlanan silahlı gruplara ait büyük bir konvoyu hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılar sonucunda 200’den fazla kişinin öldürüldüğü, ağır silahlarla donatılmış 4 aracın imha edildiği ve 60’tan fazla motosikletin yok edildiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı, operasyonlara katılan birliklerin kararlılık ve disiplinini takdir ettiğini belirterek, silahlı gruplara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Mali’deki eş zamanlı saldırılar

Mali'de, 25 Nisan sabahı Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Afrika Kolordusu Mali'deki çatışmalarda kayıplar verdi Rus Ayısı'nın başı belada
Afrika Kolordusu Mali'deki çatışmalarda kayıplar verdi Rus Ayısı'nın başı belada

Dünya

Afrika Kolordusu Mali'deki çatışmalarda kayıplar verdi Rus Ayısı'nın başı belada

Mali'de saldırılar sonrası durum kontrol altına alındı
Mali'de saldırılar sonrası durum kontrol altına alındı

Dünya

Mali'de saldırılar sonrası durum kontrol altına alındı

'Mali'nin başkenti Bamako'yu tamamen kuşattık'
'Mali'nin başkenti Bamako'yu tamamen kuşattık'

Dünya

'Mali'nin başkenti Bamako'yu tamamen kuşattık'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23