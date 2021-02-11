Malhun Hatun kimdir? Osman Bey'in eşi Malhun Hatun'u kim oynayacak? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in eşi Malhun Hatun'u kimin canlandıracağı merak konusuydu. Sevilen oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 'un 'Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat vereceği duyuruldu. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde Karşıyaka İzmir'de dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve daha sonra da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile ilk ekran deneyimi yaşamıştır.

Yağmurdan Sonra, Ah İstanbul, Yersiz Yurtsuz, Gazi, Kayıp Prenses, Bahar Dalları, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Görüş Günü Kadınları, Yedi Güzel Adam ve Evli ve Öfkeli gibi yapımlarda oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırdı.

Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Osman Bey’in Malhun Hâtun ile evlenmesi

Bostanzade Yahya Efendi Mâl Hâtun'u Tarih-i Saf adlı eserinde Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak göstermiştir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der.

Osman Bey’in Malhun Hatun’dan kaç çocuğu var?

Osman Bey ve Malhun Hatun’un çocukları şunlardır: Orhan Gazi, Savcı Bey, Pazarlı Bey, Çobanbey, Hamid Bey, Melik Bey.