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Aktüel

Malezya'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bayram ziyaretleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:39:14 -
Malezya'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bayram ziyaretleri yasaklandı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son günlerde artması üzerine ülke genelinde bayram ziyaretleri tamamen yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 172 kişiye virüs teşhisi konduğunu ve toplam vaka sayısının 7 bin 417'ye yükseldiğini açıkladı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, günlük vaka artışında son günlerde yaşanan yükselmenin salgınla mücadele için tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "Bugünden itibaren bayram ziyaretlerine ülke genelinde izin verilmeyecektir." dedi.

Dünden bu yana polis izni olmadan eyalet dışı seyahat yapmaya çalışan 1234 aracın geri çevrildiğini açıklayan Bakan İsmail, uyarılara rağmen bazı kişilerin kurallara riayet etmediğini söyledi.

Hükümet, geçen hafta, bayram ziyaretlerinin her evde 20 kişiyle sınırlı kalmak şartıyla yapılabileceğini açıklamıştı.


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