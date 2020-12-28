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Aktüel Malezya'da Kovid-19 belirtisi göstermeyen hastalar ev karantinasına alınacak
Aktüel

Malezya'da Kovid-19 belirtisi göstermeyen hastalar ev karantinasına alınacak

Yeniakit Publisher
2020-12-28 07:17:52 -
Malezya'da Kovid-19 belirtisi göstermeyen hastalar ev karantinasına alınacak

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen virüs belirtisi göstermeyen kişilerin artık hastanelerde değil, evlerinde karantinaya alınacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülkedeki yabancı işçilere Kovid-19 testi yapılmasından ötürü günlük en az 1000 yeni vaka tespit edildiğini belirterek "Hastanelerdeki yoğun hasta artışından ötürü bundan sonra testi pozitif çıkan herkes hastaneye götürülmeyebilir." dedi.

Hişam, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatırılmaları için kriterlerin değişeceğini aktararak "Testi pozitif çıkıp Kovid-19 belirtisi vermeyen kişiler, evlerinde karantinaya alınacak ve durumları kötüleşmesi halinde en yakınlarındaki kliniklerde tedavi edilecekler." şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar 100 binden fazla kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle toplam 452 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 20 bin 233 kişi ise Kovid-19 tedavisi görüyor.

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