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Aktüel

Malezya'da 269 Arakanlı sığınmacı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:30:03 -
Malezya'da 269 Arakanlı sığınmacı gözaltına alındı

KUALA LUMPUR (AA) - Myanmar'daki etnik ayrımcılık ve şiddetten kaçarak Malezya'ya yasa dışı yollarla giren 269 Arakanlı sığınmacı gözaltına alındı.

Malezya Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, gece saatlerinde ülkenin batı kıyısındaki Langkawi Adası'na yanaşan bir sığınmacı gemisinin durdurulduğu bildirildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin, gemiden denize atlayan 53 sığınmacı ile gemideki 216 sığınmacıyı gözaltına aldığı kaydedildi.

Sığınmacıların, Arakanlı olduğunu ve geri gönderileceği açıklandı.

Malezya, 17 Nisan'da deniz yoluyla ülkeye giriş yapmaya çalışan 200 Arakanlı sığınmacıyı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinden ötürü geri çevirmişti.

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