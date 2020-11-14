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Aktüel Malezya, Kovid-19 aşısında ABD-ASEAN iş birliğinin önemine dikkati çekti
Aktüel

Malezya, Kovid-19 aşısında ABD-ASEAN iş birliğinin önemine dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:12:23 -
Malezya, Kovid-19 aşısında ABD-ASEAN iş birliğinin önemine dikkati çekti

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi konusunda ABD ile Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğinin (ASEAN) iş birliğini ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Hişamuddin, 37. ASEAN Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 8. ASEAN-ABD Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bölgesel sorunlar ile Kovid-19 salgınına karşı izlenmesi gereken bölgesel politikalara değindi.

Halihazırda bazı ülkelerin geliştirdiği Kovid-19 aşısının adaletli bir şekilde dağıtılması gerektiğini belirten Hişamuddin, "Aşının haksız rekabet ve tekelleşmeye kurban gitmesinin mutlak suretle önüne geçilmelidir. Bunu sağlamak için ASEAN ülkeleri olarak birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Hişamuddin, Kovid-19 aşısının geliştirilerek dünyaya dağıtılması konusunda ABD'nin önemli bir rol oynayacağını kaydederek bu konuda ABD ile ASEAN'ın mevcut iş birliğini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklara dair ise "Bu mesele barışçıl, yapıcı ve uluslararası hukuk prensipleri doğrultusunda çözüme kavuşmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore ve Güney Kore gerilimine ilişkin konuşan Hişamuddin, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesi ve taraflar arasında diyalog sürecinin devam etmesi, Malezya'nın her zaman savunduğu ilkelerdir." ifadesini kullandı.

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