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Aktüel Malezya Başbakanı Muhyiddin'den "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı
Aktüel

Malezya Başbakanı Muhyiddin'den "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 06:09:42 -
Malezya Başbakanı Muhyiddin'den "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Başbakan Muhyiddin, "Bu önemli günde Malezya, Filistin davasına tereddütsüz desteğini yinelemekte ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulamaktadır." açıklamasında bulundu.

Muhyiddin, geçen ay düzenlenen 2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi ve 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde Filistin'e destek mesajı vermişti.

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