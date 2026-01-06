  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Aliyev’den net mesaj: Azerbaycan askerini Gazze’ye göndermeyeceğiz

İhracat rekorları meyvesini verdi Türkiye artık bir üst ligde

Tahliye bekleyen Selahattin Demirtaş'a şok! Cumhurbaşkanına hakaretten 1.5 yıl hapis cezası

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi
Gündem Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye geliyor
Gündem

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye geliyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Ocak tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Ocak tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

O KONSEY İLK KEZ TOPLANACAK

Duran’ın paylaşımına göre ziyaret kapsamında, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’nin ilk toplantısı icra edilecek. Söz konusu toplantı, iki ülke arasındaki kurumsal iş birliğinin en üst düzeyde temsili açısından tarihi bir önem taşıyor.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin hukuki ve ahdi altyapısını tahkim edecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülüyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Enver İbrahim arasında gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde istişare edilmesi bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

berk

Kardeş ve Dost ülke gerek Müslüman İslami Ülke Malezya ve gereksede İslami Müslüman ülke Endonezya ile her alanda sanayi ,askeri ,savunma ,teknoloji, eğitim ve öğretim, üniversiteler arası anlaşmalar en üst düzeylerde ve daha fazla ve hızlı şekilde yapılmalı birlikten kuvvet doğar gerek her iki ülkenin İslami Müslüman ülkeler olmaları gereksede büyük güçlü bir nüfus oranları şu an da öyle kısa zaman sonra gerek bölgenin ve dünyanın büyük ve güçlü devleri ve devletleridir unutmayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23