  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malavili eski bakana sahte pasaporttan 6 yıl hapis cezası verildi
Aktüel

Malavili eski bakana sahte pasaporttan 6 yıl hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:21:44 -
Malavili eski bakana sahte pasaporttan 6 yıl hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Malavi'de Yüksek Mahkeme, sahte pasaport çıkardığı için eski İçişleri bakanlarından Uladi Mussa'ya 6 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma, Malavi'nin başkenti Lilongwe'de yapıldı.

Yasa dışı pasaport çıkarmakla suçlanan Mussa, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uladi Mussa, kamu görevini kötüye kullanmaktan 5 yıl, resmi görevi yerine getirmediği için de 1 yıl ceza aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sahte pasaport çıkardığı için Mussa ve eşinin ülkeye girişini 2019'dan itibaren yasaklamıştı.

Eski Devlet Başkanı Peter Mutharika'nın danışmanlığını da yürüten Uladi Mussa, 2017'de gözaltına alınmış ve davası 3 yıl sürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek
Gündem

Yunan spiker tutuştu: Türkiye ve Azerbaycan birleşecek

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın g..
Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!
Gündem

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!

Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’yi derinden sarsan FETÖ iddiası sonrası solak medya Özdağ’a operasyon çekmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursa..
İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş
Dünya

İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş

Azerbaycan, Nahçıvan'da işgalci Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracını düşürdü.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay