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Malavi'de seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası Seçim Komisyonu Başkanı istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:54:04 -
Malavi'de seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası Seçim Komisyonu Başkanı istifa etti

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Malavi'de iptal edilen ve 2 Temmuz'da yeniden yapılması kararlaştırılan seçimler öncesi Malavi Seçim Komisyonu (MEC) Başkanı Jane Ansah görevinden istifa etti.

Ansah, gazetecilere yaptığı açıklamada, istifa mektubunu Devlet Başkanı Peter Mutharika'ya sunduğunu bildirdi.

Ansah, "Anayasa Mahkemesinin 2019 seçimlerinin kötü yönetildiğine ve iptaline yönelik kararı sonrası istifa ettim." dedi.

- Seçim Mayıs 2019'da yapılmıştı

Malavi'de Anayasa Mahkemesi, "yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı" gerekçesiyle Mayıs 2019'da düzenlenen seçimin iptaline ve 2 Temmuz'da yeniden yapılmasına karar vermişti.

Ülkede, 21 Mayıs 2019'da yapılan seçimde, Peter Mutharika, oyların yüzde 38,57'sini kazanarak yeniden seçilmişti.

Oyların yüzde 35,4'ünü alan ana muhalefetin adayı eski papaz Lazarus Chakwera ile yüzde 20,2 alan Saulos Chilima, oyların çalındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Seçim sonuçlarına itiraz etmek için yapılan protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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