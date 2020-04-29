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Aktüel

Malavi, Kovid-19 nedeniyle halka nakit para yardımı yapacak

2020-04-29 11:39:44 -
Malavi, Kovid-19 nedeniyle halka nakit para yardımı yapacak

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Malavi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan halka nakdi yardımda bulunacak.

Devlet Başkanı Peter Mutharika, ulusa yaptığı konuşmada, virüse karşı alınan önlemlerden etkilenen ailelere aylık 35 bin Malavi kvaçası (47 dolar) ödeme yapılacağını duyurdu.

Yaklaşık 172 bin haneye 6 ay boyunca nakit yardımını sürdüreceklerini söyleyen Mutharika, insanların hayatının kurtulması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Malavi’de şimdiye kadar 36 Kovid-19 vakası görülürken 3 kişi hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma yasağını 3 hafta daha uzatan ülkede yaklaşık 18 milyon kişi yaşıyor.

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