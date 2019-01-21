Malatyaspor'da bombalar patlıyor! Anlaşma sağlandı Süper Lig'in flaş ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fulham'da forma giyen Aboubakar Kamara ile anlaşma sağladı. Doğu ekibinin ayrıca Neeskens Kebano ile en kısa sürede anlaşma yapacağı öğrenildi.

Khalid Boutaib’i gönderen Yeni Malatyaspor, Fulham'da forma giyen Aboubakar Kamara ile anlaşma sağlarken Neeskens Kebano transferini de kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor. Khalid Boutaib’i gönderen Yeni Malatyaspor, golcü transferinde sona geldi. Anlaşma sağlandı Sarı-Kırmızılı ekibin, İngiliz ekibi Fulham’da forma giyen Aboubakar Kamara ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. On numara pozisyonu için de Fulham’ın 26 yaşındaki oyuncusu Neeskens Kebano ile ilgilenen Doğu ekibi, Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Fulham’la da görüşmelerde büyük aşama kaydeden Malatyaspor’un transferleri en kısa zamanda sonuçlandırması bekleniyor.

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