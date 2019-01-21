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Malatyaspor'da bombalar patlıyor! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fulham'da forma giyen Aboubakar Kamara ile anlaşma sağladı. Doğu ekibinin ayrıca Neeskens Kebano ile en kısa sürede anlaşma yapacağı öğrenildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:44
Malatyaspor'da bombalar patlıyor! Anlaşma sağlandı

Khalid Boutaib’i gönderen Yeni Malatyaspor, Fulham'da forma giyen Aboubakar Kamara ile anlaşma sağlarken Neeskens Kebano transferini de kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor.

Khalid Boutaib’i gönderen Yeni Malatyaspor, golcü transferinde sona geldi.

Anlaşma sağlandı

Sarı-Kırmızılı ekibin, İngiliz ekibi Fulham’da forma giyen Aboubakar Kamara ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

On numara pozisyonu için de Fulham’ın 26 yaşındaki oyuncusu Neeskens Kebano ile ilgilenen Doğu ekibi, Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Fulham’la da görüşmelerde büyük aşama kaydeden Malatyaspor’un transferleri en kısa zamanda sonuçlandırması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:44
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Fulham

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