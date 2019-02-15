Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku E.

E. Yeni Malatyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Aboubakar Kamara, ligin 22. haftasında oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

E.Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı öncesi Aboubakar Kamara şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu, 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Hafta içi yapılan antrenmandaaldığı darbe sonucu ayağı şişen ve sonraki gün dinlendirilen Kamara, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta oynanan A. Konyaspor maçında sakatlanan Bifouma’nın ardından Kamara’nın da sakatlanması moralleri bozdu.

Aboubakar Kamara devre arasında Fulham takımından kiralık olarak transfer edilmişti.

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