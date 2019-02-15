Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi şok sakatlık! Süper Lig'in 22. haftası açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Ev sahibi ekipte, yeni transfer Aboubakar Kamara, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Aboubakar Kamara maç kadrosundan çıkarıldı. Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde ev sahibi ekipte Aboubakar Kamara şoku yaşanıyor. Devre arası transferinde Fulham'dan kiralık olarak kadroya katılan yıldız futbolcu, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda ayağına darbe almıştı. Kadrodan çıkarıldı Ayağı şişen golcü oyuncu sağlık ekibi tarafından dinlendirilirken, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik ekip tarafından kadrodan çıkarıldı. Sarı-Kırmızılı kulüpte geçen hafta sakatlanan Bifouma, bu maçta cezalı olan kaleci Farnolle'ün ardından Kamara'nın da yokluğu, zorlu Beşiktaş maçı öncesi teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.