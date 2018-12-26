Malatyalılar, zirve yürüyüşünde takımlarını yalnız bırakmıyor





MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı performansı kentte sevinçle karşılanıyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan, 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-siyahlı takım, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

İki sezondur mücadele ettiği ligde son derece başarılı performans çizen Yeni Malatyaspor, son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla tüm otoriteleri şaşırttı.

Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 29 puan topladı ve bu sezon ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladı.

En son 2005-2006 sezonunda Süper Lig heyecanını yaşayan Malatyalılar, kentin özlemini yıllar sonra gideren sarı-siyahlı takımın elde ettiği başarılarla gurur duyuyor.

Sarı-siyahlı takım zirve mücadelesi verirken, kent ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.





- Vatandaşlar memnun

Malatyalı vatandaşlardan Emirhan Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde aldıkları başarılı sonuçların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Takımlarının ligin ilk yarısını üçüncü sırada tamamladığını anımsatan Karakuş, "Şu anki puan tablosu bizlere gurur veriyor. Bu başarının kalıcı olması lazım. Bunun için de transferlerin iyi yapılması ve kaliteli oyuncuların alınması lazım." diye konuştu.

Malatyalı Uğur Boran Fırat ise Yunanistan'da yaşayan bir Malatyalı olarak takımın başarılarından memnun olduklarını ifade etti.

Sarı-siyahlı takımın hak ettiği yerde olduğu belirten Fırat, "Takımın başarısıyla gurur duyuyoruz. Malatyaspor'un yönetimine sesleniyorum, takımımız çok güzel, stadımız yeni, taraftar olarak güzel transferler bekliyoruz. Takımımızı en yükseklerde görmekten gurur duyuyoruz." dedi.





- "Takımın başarısı piyasaya da yansıyor"

Esnaflardan Doğan Güngör ise takımlarının ligde başarılı şekilde ilerleyişini keyifle izlediklerini kaydetti.

Futbolu çok sevdiğini dile getiren Güngör, şöyle devam etti:

"Daha önce biz 'dört büyükleri' izlemek için farklı illere gidiyorduk, şimdi onlar geliyor. Malatyaspor, hepsine kök söktürüyor. Takım başarılı ve daha da başarılı olabilir. Takımın başarısı piyasaya da yansıyor. Örneğin maç cumartesi gününe denk geldiği zaman çarşı kalabalık oluyor, esnaf iş yapıyor. Maçlar hafta sonu olunca piyasaya yansıması oluyor."





- Esnafa katkı sağlıyor

Esnaf İhsan Öztürk de deplasmana gelen rakip takım taraftarının alışveriş yaparak, esnafa katkı sağladığını söyledi.

Kente yeni yapılan stadın bazı maçlarda dolmamasının birkaç etkeni olduğunu bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Maç saatleri veya gündüz oynanan maçlar taraftar sayısını etkiliyor. Genelde pazar günlerini insanlar kendi şahsi işlerine ayırıyor. Kışın akşam saatlerinde stadın soğuk olması taraftar sayısını etkileyebiliyor. Taraftar maç seçiyor, ben de her maça gitmiyorum. Çünkü büyük takımları izlemek daha keyifli."





- "Şehre çok ciddi katkısı var"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise kentin geçmişte de futbolda önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Sarı-siyahlı takımın ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamladığını belirten Özcan, başarıda katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Özcan, Evkur Yeni Malatyaspor'u şampiyonluğa yakın bir takım olarak gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İkinci yarıya da iyi başlarsak inşallah ligi şampiyon olarak bitirmeyi şehir olarak hedefliyoruz. Takımın ekonomik, sosyal ve turizm açısından şehre çok ciddi katkısı var. İl dışından gelen misafirler de kente katkı sağlıyor. Kentin turistlik bölgelerini de gezerek, alışveriş yapıyorlar. Küçük ve orta ölçekli ticarethanelere de ciddi anlamda katkı sağlıyor."

Özcan, Süper Lig'de mücadele eden bir takımın getirdiği avantajların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatarak, Evkur Yeni Malatyaspor'un kendi evinde dört büyüklerle oynadığı maçlarda, il dışından gelen taraftarlara borsa olarak kayısı ikram ettiklerini hatırlattı.

Süper Lig'de mücadele eden takımların şehirlerin tanıtımı açısından önemli bir argüman olduğunu vurgulayan Özcan, kamu ve sivil toplum yöneticilerinin ligin ikinci yarısını iyi değerlendirerek, gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlaması gerektiğini sözlerine ekledi.