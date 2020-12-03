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Aktüel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:23:05 -
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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