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Aktüel

Malatya'da trafik kazasında 2 uzman onbaşı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 22:35:22 -
Malatya'da trafik kazasında 2 uzman onbaşı yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 uzman onbaşı yaralandı.

Malatya-Adıyaman kara yolunun 100'üncü kilometresinde Erkenek Jandarma Karakolunda görevli Uzman Onbaşı Doğukan Aksakal (21) yönetimindeki 16 NH 969 plakalı sivil araç, koyun sürüsüne çarpmamak için yoldan çıkarak, refüje düştü.

Kaza nedeniyle yaralanan Aksakal ile yanında bulunan aynı karakolda görevli Uzman Onbaşı Ali Bulut, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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