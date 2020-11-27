Malatya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 gözaltı
MALATYA (AA) - Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 22 yasaklanmış örgütsel yayın, 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.