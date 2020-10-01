  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Malatya'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:41:41 -
Malatya'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen kişileri tespit etti.

Yapılan incelemede şüphelilerin para verdikleri kişiler adına "toptan çiçek satışı" adı altında belge düzenledikleri belirlendi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramada 13 milyon 348 bin lira değerinde müştekilere ait 173 borç senedi, 465 bin 750 lira değerinde çek, 208 bin lira, alacak ve borçluların faizle borçlandırıldıklarının yazılı olduğu ajanda, çok sayıda sözleşme ve teminat mektupları ele geçirildi.

Bu arada, operasyon kapsamında bir kişinin arandığı, bir kişinin de ifadesine başvurulduktan sonra salıverildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı
Dünya

ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı

Erbil Havalimanı yakınlarında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi.
Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı
Dünya

Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

Azerbaycan Ordusu'na ait Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ermenistan'a ait 8 adet BM-21 Grad ÇNRA'yı yok etti.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay