Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı Malatya'da düzenlenen ve tarihi eser niteliğindeki sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal objenin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde ismi açıklanmayan şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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