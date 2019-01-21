Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Malatya'da düzenlenen ve tarihi eser niteliğindeki sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal objenin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.21 Ocak 2019 Pazartesi 16:51
Malatya'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde ismi açıklanmayan şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
YORUM YAZ