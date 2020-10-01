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Aktüel Malatya'da silah ticareti operasyonu
Aktüel

Malatya'da silah ticareti operasyonu

Operasyonda, 2 tabanca, 4 tüfek, 4 kılıç ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:42:32 -
Malatya'da silah ticareti operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti gerçekleştirenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda M.B'nin 2 ayrı adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 tabanca, 3 uzun namlulu pompalı tüfek, 1 yivli tüfek, 4 kılıç ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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