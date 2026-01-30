Malatya’da pompalı tüfekli dehşet: 7 kişi yaralandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Miraç A., 5 yıldır aralarında husumet bulunan Mert Y.’nin işlettiği telefon tamir ve satış dükkanına geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle dükkana ateş açtı.

Açılan ilk ateş sonucu yaralanan Mert Y., can havliyle yakındaki bir çay ocağına sığındı. Ancak saldırgan peşini bırakmadı.

ÇAY OCAĞINDA DEHŞET SAHNELERİ

Miraç A., elindeki tüfekle bu kez çay ocağının içine yönelerek art arda ateş açtı. O anlarda büyük panik yaşanırken saçmalar çay ocağındaki 6 kişiye isabet etti.

Olayın ardından saldırgan kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Mert Y. ile birlikte toplam 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Miraç A., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeğe de el koydu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, hem iş yerinde hem de çay ocağında çok sayıda saçma izi tespit etti. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.