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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye cezai işlem yapıldı
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye cezai işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:25:18 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye cezai işlem yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 33 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, koronavirüs ile mücadelede son 24 saatte market, kuaför ve berber, piknik alanı, pazar yeri, AVM, toplu taşıma, kahvehane, lokanta, spor merkezi, düğün salonu, hamam ve sauna, kasap pazarı, ticari taksi, 262 iş yeri, konaklama tesisi, taziye yeri, MAŞTİ ve tren garı, cami ve açık alanlarda denetim yaptı.

Ekipler 25 kişiye maske takmamaktan ceza yazdı.

Kovid-19 temaslısı olmasına rağmen karantina kuralına uymadığı tespit edilen 8 kişi ise cezai işlemin ardından ikametlerine yönlendirildi.

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