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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:39:03 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde aralarında market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane ve düğün salonu olan toplam 437 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 17 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 kişi ceza yazılarak ikametlerine yönlendirilirken, 1 kişi ise öğrenci yurduna gönderildi.

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