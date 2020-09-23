Malatya'da koronavirüs denetimleri! Camilerden anons yapıldı

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları arttı. Tedbirlere yönelik ekipler harekete geçti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ceza kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Pandemi Kurulu üyeleriyle kent merkezinde denetime çıktı.

Vali Baruş, kafelerde masa ve sandalyelerin sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etti.

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Baruş, İçişleri Bakanlığının talimatıyla her hafta şehrin içinde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Tedbirlere uyma noktasında büyük mesafe katettik’’ diyen Baruş, ‘sosyal mesafeye dikkat ediliyor ama halen eksiklikleri olan esnafımız var’ ifadelerine yer verdi.

Camilerden anons

Baruş, şöyle devam etti:

Sokaklarda ve caddelerdeki kalabalığın önüne geçmek için polis, jandarma araçları ile cami hoparlörlerinden duyurularda bulunuyoruz. Lütfen, vatandaşlarımız uyarılara dikkat etsinler. İlimizde halen yoğun bakım ve entübe hasta sayısını azaltamadık, aksine artıyor.

‘Hastalık genç, yaşlı ayırmıyor’ diyen Vali Baruş, salgının kimin üzerinde ne gibi bir etki bıraktığına dair iz olmadığını belirtti.

Vatandaşların salgına kapılmadan önce ‘keşke yapmasaydım’ dediğini belirten Baruş, geri dönmenin çaresi olmadığını dikkat etmemiz gerektiğini dile getirdi.

‘Mesele ciddi’

Solunum cihazına bağlı yaşayan yoğun bakım hastalarına dikkat çeken Vali Baruş, ‘’Lütfen uyarıları ciddiye alalım, mesele ciddidir. Kurallara uymazsak ilimizdeki bu salgını maalesef tasfiye edemeyiz’’ dedi.

Vali Baruş, şu an 26 kişinin yurtlarda zorunlu karantinada bulunduğunu da açıkladı.

HES kodu uygulamasını da zorunlu hale getireceklerini aktaran Baruş, duyarlılık gösterilmesi halinde vaka sayılarının aşağı çekileceğini belirtti.