  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Malatya'da koronavirüs denetimleri! Camilerden anons yapıldı
Gündem

Malatya'da koronavirüs denetimleri! Camilerden anons yapıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Vali Aydın Baruş, salgına karşı camilerden anons yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:21:00 -
Malatya'da koronavirüs denetimleri! Camilerden anons yapıldı

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları arttı. Tedbirlere yönelik ekipler harekete geçti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ceza kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Pandemi Kurulu üyeleriyle kent merkezinde denetime çıktı.

Vali Baruş, kafelerde masa ve sandalyelerin sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etti.

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Baruş, İçişleri Bakanlığının talimatıyla her hafta şehrin içinde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Tedbirlere uyma noktasında büyük mesafe katettik’’ diyen Baruş, ‘sosyal mesafeye dikkat ediliyor ama halen eksiklikleri olan esnafımız var’ ifadelerine yer verdi.

Camilerden anons

Baruş, şöyle devam etti:

Sokaklarda ve caddelerdeki kalabalığın önüne geçmek için polis, jandarma araçları ile cami hoparlörlerinden duyurularda bulunuyoruz. Lütfen, vatandaşlarımız uyarılara dikkat etsinler. İlimizde halen yoğun bakım ve entübe hasta sayısını azaltamadık, aksine artıyor.

‘Hastalık genç, yaşlı ayırmıyor’ diyen Vali Baruş, salgının kimin üzerinde ne gibi bir etki bıraktığına dair iz olmadığını belirtti.

Vatandaşların salgına kapılmadan önce ‘keşke yapmasaydım’ dediğini belirten Baruş, geri dönmenin çaresi olmadığını dikkat etmemiz gerektiğini dile getirdi.

‘Mesele ciddi’

Solunum cihazına bağlı yaşayan yoğun bakım hastalarına dikkat çeken Vali Baruş, ‘’Lütfen uyarıları ciddiye alalım, mesele ciddidir. Kurallara uymazsak ilimizdeki bu salgını maalesef tasfiye edemeyiz’’ dedi.

Vali Baruş, şu an 26 kişinin yurtlarda zorunlu karantinada bulunduğunu da açıkladı.

HES kodu uygulamasını da zorunlu hale getireceklerini aktaran Baruş, duyarlılık gösterilmesi halinde vaka sayılarının aşağı çekileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı
Ekonomi

İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlattı.

Etekli Yakup imam hatiplilere iftira atıp duayla alay etti
Gündem

Etekli Yakup imam hatiplilere iftira atıp duayla alay etti

Sözde yazar Mehmet Yakup Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde bulunan Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) ufak bir kesintiyi inanç mev..
Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Gündem

Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması getirildi.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı