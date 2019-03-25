Malatya'da korkutan deprem
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.25 Mart 2019 Pazartesi 14:44
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.29'da merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Denizli Acıpayam'da da deprem oldu
Geçtiğimiz haftada 5,5 büyüklüğünde sallanan Denizli Acıpayam'da bugünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddedi 4,1 olarak ölçüldü.
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