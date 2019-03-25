Malatya'da korkutan deprem Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.29'da merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Denizli Acıpayam'da da deprem oldu Geçtiğimiz haftada 5,5 büyüklüğünde sallanan Denizli Acıpayam'da bugünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddedi 4,1 olarak ölçüldü.

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