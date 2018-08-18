Malatya'da kontrolden çıkıp takla attı, başka otomobille çarpıştı
Kontrolden çıkıp takla atan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:16
Mehmet Sizen yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp takla attıktan sonra karşı yönden gelen Recep Altındemir yönetimindeki otomobille çarpıştı. İki araç, ardından şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Mehmet Sizer ile yanındaki Sami Kılıç, Veli Aydın ve Veli Tutuş yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerinde gelen ambulanslarla Darende Hulisi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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