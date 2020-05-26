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Aktüel

Malatya’da kısıtlamanın 4’ncü gününde de sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4’ncü gününde de Malatya sessizliğini korudu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:19:42 -
Malatya’da kısıtlamanın 4’ncü gününde de sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4’ncü gününde de Malatya sessizliğini korudu. Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü olmasına rağmen vatandaşlar sokakları boş bıraktı.


Türkiye’de 81 ilin tamamında Ramazan Bayramını da kapsayan 4 gün geçerli sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Bu kapsamda Ramazan Bayramından bir gün önce başlayan ve bayramda 3 gün uygulanan toplam 4 günlük kısıtlama nedeni ile Malatya’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

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