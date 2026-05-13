Malatya’da kadınlar ve KOBİ’ler için yeni dönem! Eğitim programları başlıyor

Malatya’da deprem sonrası iş dünyasının yeniden güçlenmesi, kadın istihdamının artırılması ve işletmelerin dijital dönüşüm sürecine uyum sağlaması için hazırlanan eğitim programları başlıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecine katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Güçlü Kadınlar ve Güçlü KOBİ’ler: Malatya İstihdam ve Dijitalleşme Projesi" kapsamında eğitim programları başlıyor.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından geçtiğimiz ay Hatay’da düzenlenen protokol töreninde imzalanan proje, PACE Projesi kapsamında Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) desteğiyle hayata geçirilecek. Depremden etkilenen işletmelerin yeniden güçlenmesi, kadın istihdamının artırılması, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması amacıyla çok sayıda eğitim düzenlenecek.

Eğitim programında Finansal Okuryazarlık ve İşletme Finansmanı, Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları ve Kayıt Düzeni, E-Ticaret Platformları ve Online Mağaza Kurulumu, Şirketlerde Hukuki Süreçler ve İşverenin Hukuki Sorumluluğu, Dijital Markalaşma, Şirket Kurulumu ve Vergilendirme, Teşvik ve Hibe Olanakları, Fotoğraf Çekimi ve Reels Oluşturma, Web Tasarım, Girişimcilik Teorisi, Girişimcilik Atölye Uygulamaları ve Dijital İçerik Üretimi ve Sosyal Medya Yönetimi başlıkları yer alıyor.

6 Şubat sonrası yoğun çaba

Başkan Sadıkoğlu, deprem sonrası süreçte sadece fiziki değil ekonomik ve sosyal toparlanmanın da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "6 Şubat depremleri sonrasında üyelerimizin daha hızlı ayağa kalkabilmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. İşletmelerimizin değişen ekonomik şartlara uyum sağlaması, dijitalleşme süreçlerini doğru yönetmesi ve rekabet gücünü artırması artık bir tercih değil zorunluluk haline geldi. Bu proje ile özellikle kadın girişimcilerimizin ve üyelerimizin bilgi, beceri ve dijital yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. E-ticaretten dijital pazarlamaya, girişimcilikten finans yönetimine kadar geniş kapsamlı eğitimlerle üyelerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Katılımcılarımız eğitim sürecinin sonunda sertifika almaya da hak kazanacak. Böylece edindikleri bilgi ve yetkinlikleri resmi olarak belgelendirme imkânı bulacaklar. Malatya iş dünyasının yeniden güçlenmesi adına tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

Tüm vatandaşların katılacağı eğitimler

8 ila 40 saat arasında değişen eğitimlere sadece TSO üyeleri değil, tüm vatandaşlarda katılabilecek. Eğitim programlarını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek olup, işletmeler tarafından istihdam imkanı tanınacak.

Başvurular başladı

20 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak olan eğitimlere başvurular başladı. Detaylı bilgi ve başvuru için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Proje Ofisi’nden yada 05379125888 iletişim numarasından bilgi edinilebileceği belirtildi.