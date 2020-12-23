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Aktüel Malatya'da jandarma kent genelinde Kovid-19 denetimi yaptı
Aktüel

Malatya'da jandarma kent genelinde Kovid-19 denetimi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:01:24 -
Malatya'da jandarma kent genelinde Kovid-19 denetimi yaptı

MALATYA (AA) - Malatya'da İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetim yapıldı.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki iş yerlerini denetleyerek çalışanların Evde Hayat Var (HES) uygulamasındaki kodlarını sorguladı, risk durumlarını kontrol etti.

Kovid-19 testi pozitif olan ve evlerinde izole edilenlerin ise evlerinde bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, testi pozitif çıkanlara herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Ekipler, sorumluluk bölgeleri, ilçeler ile kentin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında araçları durdurarak, araç içerisinde bulunanların belgelerini kontrol etti.

Jandarma, denetimlerde drone da kullandı.

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