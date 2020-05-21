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Malatya'da jandarma karakolunda "Şehit Köşesi" oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:55:59 -
Malatya'da jandarma karakolunda "Şehit Köşesi" oluşturuldu

MALATYA (AA) - Malatya'da, Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan Gözene Mahallesi'ne kayıtlı iki şehidin anısını, oluşturduğu "Şehit Köşesi"nde yaşatıyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin talimatıyla şehitlerin anısına karakolda "Şehit Köşesi" oluşturuldu.

Karakolun sorumluluk alanında bulunan Gözene Mahallesi'ne kayıtlı ve 1994 yılında Mardin Dargeçit'te terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kaya ile yine Gözene Mahallesine kayıtlı 2006 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın anısı, karakoldaki "Şehit Köşesi"nde yaşatılıyor.

Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Mustafa Kaya'nın ağabeyi Seyit Kaya ile Mehmet Kılınç'ın babası Tayyar Kılınç'a, Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından şehitlerin fotoğrafı hediye edildi.

Şehit yakınları, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'ye, jandarma personeline ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara'ya teşekkür etti.

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