  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da hortum bahçe ve seralara zarar verdi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hortum ve şiddetli rüzgar, bahçedeki ağaçlar ve seralara zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:26:32 -
Malatya’da hortum bahçe ve seralara zarar verdi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hortum ve şiddetli rüzgar, bahçedeki ağaçlar ve seralara zarar verdi.


Doğanşehir ilçesi Sarıdanışma mevkiinde meydana gelen hortum ve fırtına arazilere zarar verip, bahçelerde ağaçların dallarını kırdı. Bayram Can isimli vatandaş, kendi imkanlarıyla kurduğu seranın hortumda zarar gördüğünü ifade ederek, “Aniden çıkan hortum ve şiddetli rüzgar, seranın naylonlarını parçaladı ve seradaki sebzeler zarar gördü” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı