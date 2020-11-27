  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da HES yükleme havuzunun duvarı çöktü
Aktüel

Malatya'da HES yükleme havuzunun duvarı çöktü

Olayda santral kullanılamaz hale geldi, çevredeki meyve bahçeleri taşkında zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:27:26 -
Malatya'da HES yükleme havuzunun duvarı çöktü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde hidroelektrik santralindeki (HES) yükleme havuzunun duvarı çöktü.

Ilıca Mahallesi'nde özel firmanın işlettiği Güdül 2 HES'e ait 10 bin metreküplük yükleme havuzunun duvarı, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun haber verilmesi üzerine kanaldaki su kesildi, taşan su santralin içine doldu.

Olayda santral kullanılamaz hale geldi, çevredeki meyve bahçeleri taşkında zarar gördü.

Çalışanlar, gürültüyü duyarak santrali tahliye etti.

Taşkında zarar gören santralde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak
Gündem

Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında, 2. Kandil olarak adlandırılan Sincar'a yapılacak bir operasyonla büyük planların bozul..
Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı
Dünya

Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı

Fransa Senatosu'nun dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararıyla ilgili Azerbaycan nota verince, Fransız Dışişleri Bakanl..
27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay