Malatya'da feci kaza! Otomobille çarpışan araç ters döndü: Yaralılar var!
Malatya-Elazığ karayolunda öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İki otomobilin şiddetle çarpıştığı olayda araçlardan biri takla atarak ters dönerken, can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Malatya'da otomobil ile çarpışan araç ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 16.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 23 AGN 372 plakalı Kia marka otomobil ile 44 AHD 443 plakalı Peugeot marka araç çarpıştı. Kazada araçlardan biri devrilerek ters dönerken 2 kişi yaralandı.
Yaralıların Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.