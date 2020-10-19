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Aktüel Malatya'da engelli çocuklara motosikletle turu
Aktüel

Malatya'da engelli çocuklara motosikletle turu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:31:14 -
Malatya'da engelli çocuklara motosikletle turu

MALATYA (AA) - Malatya'da engelli çocuklar motosikletle tur atmanın mutluluğunu yaşadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, salgın döneminde vakitlerinin çoğunu evinde geçirmek zorunda kalan engelli çocuklara yönelik farklı bir gün yaşatmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla motosiklet turu etkinliği düzenledi.

Sanat Sokağı'ndaki programa aileleriyle katılan engelli çocuklara Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri ve Malatya Türk Riders Chopper Clup üyeleri tarafından motosikletle tur attırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, down sendromlu çocukların gönüllerince bir gün geçirdiklerini belirterek, engellilere yönelik yapılan her projenin destekçisi olduklarını bildirdi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan da özel çocuklara güzel bir gün yaşatmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş ise çocuklara farklı bir gün yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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