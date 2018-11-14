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Malatya'da bomba yüklü araçla yakalanmışlardı! Karar verildi

Malatya'da yakalanan bomba yüklü araçla ilgili tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:44
Malatya'da bomba yüklü araçla yakalanmışlardı! Karar verildi

Malatya’da ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

Elazığ-Malatya karayolunda 2 Kasım’da Malatya polisinin dikkati üzerine durdurularak arama yapılan araçta 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmişti. Araç sürücüsü eski BDP Diyarbakır Bağlar İlçe Eş Başkan Yardımcısı A.R.Ü. ile birlikte olayla irtibatlı 18 kişi gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesinde sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü dün tutuklanırken, 4 şüpheli bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüpheliler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan emniyetteki 5 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:44
  1. Elazığ
  2. Diyarbakır
  3. Malatya
  4. bombalı araç

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