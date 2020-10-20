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Aktüel Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü
Aktüel

Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

Cinayet şüphelisinin de aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:07:35 -
Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde güvercin besleyen Ahmet Şinasi Durdu (40) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen V.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.U, Ahmet Şinasi Durdu'yu vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Durdu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, cinayet şüphelisi V.U. ile E.S'yi Paşaköşkü Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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