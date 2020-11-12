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Aktüel Malatya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Aktüel

Malatya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:13:38 -
Malatya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa Deniz, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Aşağıulupınar Mahallesi'nde ikamet eden Deniz (66), göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastayı muayene eden doktor, Deniz'in kalp krizi geçirdiğini tespit edince 112 Komuta Merkezinden ambulans helikopter talep etti.

Deniz, bilinci açık bir şekilde ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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